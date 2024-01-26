Медведев прокомментировал свою победу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал камбэк с 0:2 по сетам в полуфинальном матче Australian Open с представителем Германии Александром Зверевым. Sports.ru

"После 0-2 я сказал себе, что надо бороться до конца. Проиграю и проиграю, но надо биться. И я горжусь собой, что смог переломить ход матча. В третьем сете я подумал, что подустал физически и надо изменить стиль игры, я стал действовать более агрессивно, стал лучше подавать, и это сработало", - отметил Медведев. ТАСС

"Так сложно никогда не было. Рад этому, потому что до этого у меня была не очень хорошая статистика в пятисетовиках. Физически и ментально играть пять сетов очень тяжело. Часто я не бывал достаточно силен в пятом сете. Месяц назад захотел что-то поменять, стать сильнее ментально, не отвлекаться на людей на трибунах, которые что-то кричат мне. Но когда мне кажется, что судья где-то ошибся, я стараюсь больше сосредоточиться. Я ещё далек от совершенства, но я стараюсь", — рассказал российский теннисист. Чемпионат.com