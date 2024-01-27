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Медведев рассказал о своем прозвище

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем прозвище. Его слова приводит Eurosport.

Медведев рассказал о своем прозвище
© Reuters

Медведев поделился, что соотечественник Андрей Рублев дал ему прозвище осьминог.

«Сначала мне это не то чтобы нравилось, но потом становилось все веселее, друзья начали покупать игрушки в виде осьминога для моей дочери», — отметил он.

26 января Медведев вышел в финал Australian Open-2024, где сыграет с итальянцем Янником Синнером. В полуфинале россиянин обыграл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

Медведев является третьей ракеткой мира. В его активе одна победа на турнирах серии Большого шлема, он выиграл US Open в 2021 году.

Теннис
Янник Синнер
Даниил Медведев
Андрей Рублев
Александр Зверев