Соболенко прокомментировала свою победу на Australian Open

«Я не могла представить, что выиграю один турнир «Большого шлема». А сейчас выиграла второй год подряд. Я себя удивила в эти две недели. Я была под давлением, но старалась игнорировать его, не думать о том, что происходит. Просто старалась продолжать идти намеченным курсом», — сказала Соболенко после финального матча.