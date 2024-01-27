Медведеву посоветовали «изнурять» соперника в финале Australian Open

Но пока по игре, конечно, Синнер просто потрясающе проводит этот Australian Open. Мне вообще нравится, как Янник передвигается, какой он скоростной, мощный и какие у него пушечные удары из углов. Он видит цель и спокойно движется к ней, что невероятно. Это говорит о том, что он обладает внутренним спокойствием, что у него замечательная команда. Я думаю, что Синнер задержится на таком высоком уровне на долгое время», — сказала Петрова.