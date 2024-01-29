Камилла Рахимова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA-250 в Хуахине

В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Хуахине (Таиланд) 84-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от японской спортсменки Нао Хибино (94-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:0 в пользу японской теннисистки.

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Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Хибино в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Рахимовой три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.