Медведев и Синнер сыграют самый молодой финал Australian Open с 2012 года
Сегодняшний мужской финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 станет самым молодым по возрасту теннисистов с 2012.
Напомним, за титул на Australian Open – 2024 сразятся чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, 27-летний россиянин Даниил Медведев и четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер. Их совокупный возраст составляет 18 413 дней.
Это самый молодой финал AO с 2012 года, когда за титул боролись Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Их общий возраст составлял 18 389 дней.
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