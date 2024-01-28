Медведев и Синнер сыграют самый молодой финал Australian Open с 2012 года

Напомним, за титул на Australian Open – 2024 сразятся чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, 27-летний россиянин Даниил Медведев и четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер . Их совокупный возраст составляет 18 413 дней.

Это самый молодой финал AO с 2012 года, когда за титул боролись Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Их общий возраст составлял 18 389 дней.