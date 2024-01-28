$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Медведев и Синнер сыграют самый молодой финал Australian Open с 2012 года

Сегодняшний мужской финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 станет самым молодым по возрасту теннисистов с 2012.

Медведев и Синнер сыграют самый молодой финал Australian Open с 2012 года
© globallookpress.com

Напомним, за титул на Australian Open – 2024 сразятся чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, 27-летний россиянин Даниил Медведев и четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер. Их совокупный возраст составляет 18 413 дней.

Это самый молодой финал AO с 2012 года, когда за титул боролись Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Их общий возраст составлял 18 389 дней.

Теннис
Янник Синнер
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Новак Джокович
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости