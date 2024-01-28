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Вычислительная система оценила вероятность победы Медведева в финале Australian Open

Специализированная статистическая система Infosys поделилась своим прогнозом на матч чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева с четвёртой ракеткой мира 22-летним итальянцем Янником Синнером в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Вычислительная система оценила вероятность победы Медведева в финале Australian Open
© Чемпионат.com

Система оценивает вероятность победы Медведева в 48% и, соответственно, Синнера в 52%.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в финале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Отметим, что многие эксперты отдают предпочтение Синнеру в данном матче, так как его путь до финала был гораздо более лёгким, нежели у Медведева. Синнер за шесть матчей проиграл лишь один сет (действующему чемпиону сербу Новаку Джоковичу). Медведев же за шесть матчей провёл три пятисетовые встречи (в том числе несколько дней назад в полуфинале).

Теннис
Янник Синнер
Даниил Медведев
Новак Джокович
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