Вычислительная система оценила вероятность победы Медведева в финале Australian Open

Отметим, что многие эксперты отдают предпочтение Синнеру в данном матче, так как его путь до финала был гораздо более лёгким, нежели у Медведева. Синнер за шесть матчей проиграл лишь один сет (действующему чемпиону сербу Новаку Джоковичу). Медведев же за шесть матчей провёл три пятисетовые встречи (в том числе несколько дней назад в полуфинале).