Сестра Медведева о поражении брата на AO: устал и морально, и физически

Юлия Турчанинова, сестра теннисиста Даниила Медведева , высказался предположение, почему ее брат, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), уступив представителю Италии Яннику Синнеру , четвертой ракетке мира. Ее слова приводит "Спорт-Экспресс". "Наверное, устал и морально, и физически", — сказала Турчанинова В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open. Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.