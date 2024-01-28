Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»

В эти минуты в Мельбурне проходит решающий матч мужской сетки Открытого чемпионата Австралии-2024, в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев играет с четвёртым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

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На данный момент в матче идёт пятый сет.

Таким образом, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема».

Это уже третий пятисетовый матч россиянина на этотм турнире.