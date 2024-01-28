Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»
В эти минуты в Мельбурне проходит решающий матч мужской сетки Открытого чемпионата Австралии-2024, в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев играет с четвёртым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.
На данный момент в матче идёт пятый сет.
Таким образом, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема».
Это уже третий пятисетовый матч россиянина на этотм турнире.
Ранее рекорд принадлежал испанцу Карлосу Алькарасу, который на US Open-2022 в общей сложности провёл чуть менее 24 часов.
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