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Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»

В эти минуты в Мельбурне проходит решающий матч мужской сетки Открытого чемпионата Австралии-2024, в котором третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев играет с четвёртым номером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»
© Чемпионат.com

На данный момент в матче идёт пятый сет.

Таким образом, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема».

Это уже третий пятисетовый матч россиянина на этотм турнире.

Ранее рекорд принадлежал испанцу Карлосу Алькарасу, который на US Open-2022 в общей сложности провёл чуть менее 24 часов.

Теннис
Янник Синнер
Даниил Медведев
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