Ольховский объяснил поражение Медведева Синнеру в финале Australian Open

«Очень обидное поражение Медведева в пяти сетах. В первых двух сетах было преимущество, потому что концентрация была феноменальная. В третьем Янник немного реабилитировался, стал легче выигрывать свои подачи. В четвёртом сете у Даниила были шансы при счёте 3:3 — реальная возможность перевернуть матч. Очень обидно, но Даниил — молодец, финал провёл очень здорово. Но в таком затяжном матче сил немного не хватило.



У Даниила не было проблем в этом матче. Изначально говорил, что Синнер сильнее по игре, но первые два сета Медведев психологически задавил Янника, показал игру, которую никто от него не ожидал», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.