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Три матча с участием россиян попали в пятёрку лучших встреч Australian Open-2024

Пресс-служба Australian Open в своих социальных сетях опубликовала список из пятёрки лучших матчей недавно завершившегося турнира. В топе — три встречи с участием российских игроков.

Три матча с участием россиян попали в пятерку лучших встреч AO-2024
© Чемпионат.com

Список выглядит следующим образом:

Напомним, победителем Открытого чемпионата Австралии у мужчин стал итальянец Янник Синнер. У женщин титул второй год подряд завоевала белоруска Арина Соболенко.

Теннис
Кори Гауфф
Янник Синнер
Даниэль Коллинз
Елена Рыбакина
Арина Соболенко
Даниил Медведев
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