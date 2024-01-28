Медведев трогательно обратился к Синнеру после поражения на AO-2024

«Поздравляю Янника, сегодня ты снова показал, почему заслуживаешь этого. Ты бился до конца и смог поднять свой уровень. Ты с командой делаешь отличную работу, выигрываешь много турниров, постоянно выходишь в финалы, выигрываешь много матчей. Вероятно, это не первый твой «Шлем». Постараюсь взять следующий финал, если мы встретимся в финале. У нас сколько же, три финала подряд с тобой? В следующий раз постараюсь выступить получше. Но поздравляю, ты это заслужил.



Хочу поблагодарить свою команду, которая поддерживала меня каждый день и каждую ночь, а ночей было много! Я вас слышал каждый матч. Даша, Алиса! Может, вы уже выключили телевизор, но если смотрите, то у меня было ощущение, что вы здесь со мной. В следующий раз постараюсь ради вас, чтобы у меня получилось», — сказал Медведев на церемонии награждения.