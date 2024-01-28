Названа сумма заработанных Медведевым на AO призовых

В Мельбурне прошёл финал Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. Его победителем стал 22-летний итальянец Янник Синнер, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с распределением призовых среди финалистов:

Медведев за своё выступление на Australian Open получит $ 1,1 млн. Синнера же за титул ждёт чек в чуть более $ 2,1 млн.

Напомним, в финале соревнований Синнер (4) обыграл Медведева (3) со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Интересно, что до встречи с Даниилом Синнер на AO проиграл лишь один сет.