Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале AO

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, обратился в соцсетях к Даниилу Медведеву после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В воскресенье, 28 января, российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Джокович отметил, что Даниил приложил большие усилия к тому, чтобы победить.

«Сегодня не повезло, но ты провёл невероятный турнир», — написал он, обращаясь к Медведеву.

Синнер также отметил потрясающую игру соперника. Он подчеркнул, что после каждой игры с Даниилом узнает что-то новое, что позволяет ему совершенствоваться.