Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале AO

Джокович отреагировал на проигрыш Медведева в финале Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, обратился в соцсетях к Даниилу Медведеву после финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
В воскресенье, 28 января, российский теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.
Джокович отметил, что Даниил приложил большие усилия к тому, чтобы победить.
«Сегодня не повезло, но ты провёл невероятный турнир», — написал он, обращаясь к Медведеву.
Синнер также отметил потрясающую игру соперника. Он подчеркнул, что после каждой игры с Даниилом узнает что-то новое, что позволяет ему совершенствоваться.
Итальянец выразил надежду, что Медведев после трех поражений (в 2021, 2022 и 2023 годах) сможет получить трофей.
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