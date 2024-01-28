Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале AO

«Даниил приложил большие усилия. Сегодня не повезло, но ты провёл невероятный турнир», — написал Джокович в своих соцсетях.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии в третий раз в карьере.