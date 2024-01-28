Медведев заявил, что судороги соперника в 1-м круге AO спасли его от вылета с турнира

«Теперь уже можно сказать, и никогда не хочется такое говорить, но в первом раунде за три минуты до того, как у соперника начались судороги, я сказал команде, что у меня начинаются судороги. Для меня это был первый матч в сезоне, так что я не то что отстойно себя чувствовал, но были небольшие судороги. Чувствовал, что ещё пять минут, и всё, не смогу двигаться. Через минуту выхожу на приём, моя команда в панике, смотрит на меня. Я смотрю на соперника, и у начинаются судороги. И я такой – вау. Говорю это, потому что мог проиграть ещё в первом раунде. Если бы он был сильнее физически, наверное, обыграл бы меня. Два гейма спустя я старался ничего не показывать. Я едва ходил, он тоже. Я думал – просто не показывай ему. Это было безумие. Я всё это говорю, потому что мог проиграть в первом раунде, а вышел в финал. Я счастлив и смотрю вперёд», — сказал Медведев на пресс конференции.