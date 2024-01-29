Хачанов опустился на три позиции в рейтинге ATP

Российский теннисист Карен Хачанов переместился с 15 го на 18 е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В воскресенье Синнер выиграл турнир в Мельбурне, в финале обыграв другого россиянина Даниила Медведева.

Медведев остался на третьей позиции в рейтинге, Андрей Рублев сохранил за собой пятую строчку.

Грек Стефанос Циципас опустился с 7 го на 10 е место, пропустив вперед датчанина Хольгера Руне, поляка Хуберта Хуркача и американца Тэйлора Фритца. Лидирует по прежнему серб Новак Джокович.

Россиянин Александр Шевченко, занимающий 59 е место в рейтинге, с этой недели представляет Казахстан.

Рейтинг АТР от 29 января:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8310

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030

7 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3685

8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540

9 (12). Тэйлор Фритц (США) — 3195

10 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3025…

18 (15). Карен Хачанов — 1910…

36 (36). Роман Сафиуллин — 1190…

39 (39). Аслан Карацев — 1093…