Хачанов опустился на три позиции в рейтинге ATP
Российский теннисист Карен Хачанов переместился с 15 го на 18 е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Хачанов проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. В воскресенье Синнер выиграл турнир в Мельбурне, в финале обыграв другого россиянина Даниила Медведева.
Медведев остался на третьей позиции в рейтинге, Андрей Рублев сохранил за собой пятую строчку.
Грек Стефанос Циципас опустился с 7 го на 10 е место, пропустив вперед датчанина Хольгера Руне, поляка Хуберта Хуркача и американца Тэйлора Фритца. Лидирует по прежнему серб Новак Джокович.
Россиянин Александр Шевченко, занимающий 59 е место в рейтинге, с этой недели представляет Казахстан.
Рейтинг АТР от 29 января:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8310
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030
7 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3685
8 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3540
9 (12). Тэйлор Фритц (США) — 3195
10 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3025…
18 (15). Карен Хачанов — 1910…
36 (36). Роман Сафиуллин — 1190…
39 (39). Аслан Карацев — 1093…
61 (65). Павел Котов (все — Россия) — 859