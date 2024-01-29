Тарпищев: ФТР предлагала Шевченко не менять гражданство

«Это не стало новостью, он год ждал паспорт. Шевченко формировался не у нас, а в Австрии, в этом плане он продукт не нашей системы, он и не был практически в нашей орбите. Остаться ему мы предлагали, но он отказался», — приводит слова Тарпищева ТАСС.