Синнер снялся с грядущего турнира в Марселе

Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял решение снять с турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 5 по 11 февраля.

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Эти соревнования должны были стать для Синнера первыми после триумфа на Открытом чемпионате Австралии. Однако Янник решил поберечь силы.

В данный момент организаторы турнира находятся в поисках замены Синнеру. В частности, ведутся переговоры с олимпийским чемпионом 2020 года, шестой ракеткой мира, немцем Александром Зверевым.