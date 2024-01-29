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Янник Синнер снялся с грядущего турнира в Марселе

Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер принял решение снять с турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), который пройдёт с 5 по 11 февраля.

Синнер снялся с грядущего турнира в Марселе
© Чемпионат.com

Эти соревнования должны были стать для Синнера первыми после триумфа на Открытом чемпионате Австралии. Однако Янник решил поберечь силы.

В данный момент организаторы турнира находятся в поисках замены Синнеру. В частности, ведутся переговоры с олимпийским чемпионом 2020 года, шестой ракеткой мира, немцем Александром Зверевым.

Напомним, 28 января Синнер завоевал дебютный титул на турнире «Большого шлема». В финале AO-2024 22-летний Янник в пяти сетах обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева.

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