Медведев, Рублев, Хачанов и Котов заявились на турнир в Дубае
Стала известна заявка турнира ATP 500 в Дубае, который стартует 26 февраля.
В ОАЭ планируют выступить:
- действующий чемпион Даниил Медведев (3);
- чемпион-2022 Андрей Рублев (5);
- Карен Хачанов (18);
- Павел Котов (61);
- Хуберт Хуркач (8);
- чемпион-2017 Энди Маррей (49).
По защищенному рейтингу на турнир заявились Милош Раонич и Денис Шаповалов.
Sports.ru: главные новости
Медведев, Рублев, Хачанов и Котов заявились на турнир в Дубае
«Спартак» выиграл 3-й матч подряд – 3:2 с «Торпедо». Николаев отразил 32 из 34 бросков
Фетисов о Гашеке: «Деньги для него важнее, чем позиция – постоянно пиарится. Верни деньги и потом говори. Думаю, мы бы эти деньги смогли хорошо потратить»