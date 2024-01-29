$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Медведев, Рублев, Хачанов и Котов заявились на турнир в Дубае

Стала известна заявка турнира ATP 500 в Дубае, который стартует 26 февраля.

Медведев, Рублев, Хачанов и Котов заявились на турнир в Дубае
© Sports.ru

В ОАЭ планируют выступить:

По защищенному рейтингу на турнир заявились Милош Раонич и Денис Шаповалов.

Теннис
Хуберт Хуркач
Павел Котов
Даниил Медведев
Милош Раонич
Карен Хачанов
Денис Шаповалов
Андрей Рублев