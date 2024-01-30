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Даниил Медведев опубликовал пост о поражении в финале Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в одной из социальных сетей после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Медведев опубликовал пост о поражении в финале Australian Open
© ТАСС

«Тяжёлая гонка, я боролся до конца. Может, в следующий раз… Нужно поспать», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Медведев проиграл в финальном матче соревнований в Мельбурне четвёртой ракетке итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для Даниила это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022) и пятое — в финалах турниров «Большого шлема». Победителем прошлого розыгрыша Australian Open является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

Медведев обошел Шарапову по сумме призовых за карьеру

Теннис
Янник Синнер
Даниил Медведев
Новак Джокович
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