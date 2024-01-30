Медведев опубликовал пост о поражении в финале Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в одной из социальных сетей после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Тяжёлая гонка, я боролся до конца. Может, в следующий раз… Нужно поспать», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Медведев проиграл в финальном матче соревнований в Мельбурне четвёртой ракетке итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для Даниила это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022) и пятое — в финалах турниров «Большого шлема». Победителем прошлого розыгрыша Australian Open является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.