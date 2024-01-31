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Australian Open‑2024 стал рекордным по посещаемости за всю историю проведения турнира

Прошедший Открытый чемпионат Австралии установил рекорд посещаемости за всю историю проведения турнира, сообщает пресс служба Australian Open.

Australian Open‑2024 стал рекордным по посещаемости за всю историю проведения турнира
© РИА Новости

В этом году на игры основной сетки суммарно пришли 1 020 763 зрителя.

Предыдущее достижение было отмечено в прошлом году: тогда показатель посещаемости был зафиксирован на отметке 839 192 человека.

Представительница Белоруссии Арина Соболенко защитила чемпионский титул на Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде, а итальянец Янник Синнер выиграл свой первый титул Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Теннис
Янник Синнер
Арина Соболенко