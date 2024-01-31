Australian Open‑2024 стал рекордным по посещаемости за всю историю проведения турнира

Прошедший Открытый чемпионат Австралии установил рекорд посещаемости за всю историю проведения турнира, сообщает пресс служба Australian Open.

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В этом году на игры основной сетки суммарно пришли 1 020 763 зрителя.

Предыдущее достижение было отмечено в прошлом году: тогда показатель посещаемости был зафиксирован на отметке 839 192 человека.