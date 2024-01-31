Australian Open‑2024 стал рекордным по посещаемости за всю историю проведения турнира

Прошедший Открытый чемпионат Австралии установил рекорд посещаемости за всю историю проведения турнира, сообщает пресс служба Australian Open.
В этом году на игры основной сетки суммарно пришли 1 020 763 зрителя.
Предыдущее достижение было отмечено в прошлом году: тогда показатель посещаемости был зафиксирован на отметке 839 192 человека.
Представительница Белоруссии Арина Соболенко защитила чемпионский титул на Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде, а итальянец Янник Синнер выиграл свой первый титул Большого шлема в мужском одиночном разряде.