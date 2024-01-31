Теннисист Дельбонис завершит карьеру после турнира в Буэнос-Айресе

«Завершается этап в моей жизни, который во многом сформировал меня как спортсмена и человека. Я прожил незабываемые и неповторимые моменты на корте и за его пределами, но пришло время прислушаться к своему телу и остановиться.



Всем спасибо!!! Я был очень счастлив заниматься любимым делом», – написал Дельбонис.