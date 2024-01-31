Теннисист Дельбонис завершит карьеру после турнира в Буэнос-Айресе

Дельбонис завершит карьеру после турнира в Буэнос-Айресе
Федерико Дельбонис завершит карьеру после турнира в Буэнос-Айресе, который стартует 12 февраля.
«Завершается этап в моей жизни, который во многом сформировал меня как спортсмена и человека. Я прожил незабываемые и неповторимые моменты на корте и за его пределами, но пришло время прислушаться к своему телу и остановиться.
Всем спасибо!!! Я был очень счастлив заниматься любимым делом», – написал Дельбонис.
33-летний Дельбонис – чемпион двух одиночных турниров ATP и обладатель Кубка Дэвиса-2016 в составе сборной Аргентины. В мае 2016-го он был 33-й ракеткой мира.
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