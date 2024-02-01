Андрей Рублев подтвердил участие на турнире ATP-500 в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв выступит на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания), который пройдёт с 13 по 21 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба соревнований на странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что на турнире в Барселоне также выступит 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.