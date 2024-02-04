Россиянка уступила в финале теннисного турнира в Австрии

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финальном матче турнира WTA-500 в Линце (Австрия) представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 2:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 10 минут. Россиянка сделала две двойные ошибки. Также каждая из спортсменок в этом матче шесть раз подала навылет.

Стоит отметить, что в 2024 году эта победа в финале стала для Остапенко второй. Ранее она на турнире в Аделаиде (Австралия) взяла верх над Дарьей Касаткиной.