Россиянка Диана Шнайдер поднялась на 35 позиций в рейтинге WTA

Теннисистка поднялась на 35 позиций и теперь является 73-й ракеткой мира. На прошлой неделе 19-летняя Шнайдер выиграла турнир в городе Хуахин (Таиланде) и завоевала первый трофей WTA в карьере. В октябре 2023 году россиянка находилась на наивысшей для себя позиции в рейтинге, занимая 60-е место.