Медведев примет участие в новом турнире в Эр-Рияде

Россиянин Даниил Медведев сыграет в новом выставочном турнире, на который приедут звезды мирового тенниса, передает "Чемпионат". Турнир, получивший название 6 Kings Slam состоится в Эр-Рияде.

Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), первого календарного турнира Большого шлема, где уступил Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.