Эрика Андреева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Клуж-Напоке

В матче первого круга хардового турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния) 112-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева одержала победу над румынской спортсменкой Анкой-Алексией Тодони (230-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Андреева в этой встрече шесть раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Тодони пять эйсов и ни одно реализованного брейк-пойнта из пяти.