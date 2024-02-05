Касаткина вышла во второй круг турнира в Абу‑Даби
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира категории WTA 500, который проходит в Абу Даби (ОАЭ).
В стартовом раунде Касаткина, получившая седьмой номер посева, одержала победу над француженкой Диан Парри со счетом 6:4, 5:7, 6:4.
Спортсменки провели на корте 2 часа 36 минут. Во втором круге Касаткина сыграет против американки Эшлин Крюгер.
WTA 500. Mubadala Abu Dhabi Open. Абу Даби (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 922 тысяч долларов
1 й круг
Дарья Касаткина (Россия, 7) — Диан Парри (Франция) — 6:4, 5:7, 6:4