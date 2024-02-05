Касаткина вышла во второй круг турнира в Абу‑Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира категории WTA 500, который проходит в Абу Даби (ОАЭ).

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В стартовом раунде Касаткина, получившая седьмой номер посева, одержала победу над француженкой Диан Парри со счетом 6:4, 5:7, 6:4.

Спортсменки провели на корте 2 часа 36 минут. Во втором круге Касаткина сыграет против американки Эшлин Крюгер.

WTA 500. Mubadala Abu Dhabi Open. Абу Даби (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 922 тысяч долларов

1 й круг