Шестеро россиян заявились на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Стала известна заявка на хардовый турнир серии «Мастерс», который пройдёт с 6 по 17 марта в Индиан-Уэллсе (США).

Помимо российских спортсменов, на «Мастерс» в США заявились первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанский теннисист Карлос Алькарас, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024 итальянец Янник Синнер, немецкий спортсмен Александр Зверев, испанец Рафаэль Надаль (по защищённому рейтингу) и другие теннисисты.