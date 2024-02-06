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Теннисист Медведев сыграет в турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет на крупном выставочном турнире, который пройдет в октябре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает The Telegraph.

Медведев сыграет в новом турнире, где получит минимум $1,5 млн
© Газета.Ru

В турнире «Шлем» шести королей» кроме россиянина примут участие серб Новак Джокович, испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне.

Отмечается, что победитель соревнований сможет получить до $6 млн призовых, каждому гарантировано по $1,5 млн просто за участие. 28 января Синнер выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open — 2024) и получил за победу чуть больше $2 млн.

«Шлем» шести королей» пройдет по системе два игровых дня, один выходной. Это необходимо для обхода новых ограничений Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), по которым игрок теряет «платиновый» статус, если играет неофициальный турнир более 2 дней подряд.

Ранее Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP.

Теннис
Хольгер Руне
Янник Синнер
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
Новак Джокович
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