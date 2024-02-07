Энди Маррей установил личный антирекорд по поражениям

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, 36-летний представитель Великобритании Энди Маррей проиграл шестой матч подряд в туре. Это личный антирекорд теннисиста по поражениям. Последний раз спортсмен одерживал победу в матче в октябре прошлого года.

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Сегодня, 7 февраля, в матче первого круга британский теннисист в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (66-я ракетка мира). Встреча закончилась со счётом 5:7, 4:6.