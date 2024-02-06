Самсонова в Эмиратах разгромила украинскую теннисистку

Как мы уже сообщали, Людмила Самсонова, завершившая 2023 год в ранге первой ракетки России, крайне неудачно начала нынешний сезон. Она проиграла всё что можно, не преодолев ни одного раунда в Брисбене, Аделаиде и Мельбурне.

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Видимо, в Абу-Даби Людмила приехала с настроением хуже некуда, но и мобилизованная как никогда. Между тем, на старте турнира в ОАЭ ей досталась крайне неподходящая для реабилитации соперница. Во-первых, сильная для первого круга – 37-я ракетка мира; во-вторых, украинка. А спортсменки этой страны сейчас играют с россиянками с удвоенной энергией.

Однако и Самсонова вышла на корт предельно мобилизованная – после трех стартовых поражений подряд отступать ей было уже некуда. В результате матч продолжался всего 52 минуты. Россиянка, занимающая сейчас 15-ю позицию в мировом рейтинге, разгромила украинку – 6:0, 6:1!

Любопытно, что и во втором круге соревнований в Абу-Даби Самсоновой выпала встреча с украинкой - Ангелиной Калининой, 32-й ракеткой мира.