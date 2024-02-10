Хачанов не смог выйти в финал теннисного турнира в Марселе

Россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) во французском Марселе.

Встреча закончилась со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Димитрова, посеянного на турнире под вторым номером. Хачанов имел третий номер посева. В финале Димитров сыграет с четвертым сеяным французом Уго Умбером.

Хачанову 27 лет, он занимает 18-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Димитрову 32 года, он располагается на 13-й строчке мирового рейтинга. На его счету девять титулов ATP. Димитров трижды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема. В 2017 году он стал победителем Итогового турнира ATP.