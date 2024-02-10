Мирра Андреева не выступит на турнире WTA 1000 в Дохе

Российская теннисистка Мирра Андреева не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Дохе (Катар), следует из сетки соревнований, которая опубликована на официальном сайте WTA.

© Матч ТВ

Ранее сообщалось, что 16 летняя Андреева вышла в основную сетку после отказов второй и четвертой ракеток мира Арины Соболенко (Белоруссия) и Джессики Пегулы (США).

В январе Андреева дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Австралии, где в трех сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.