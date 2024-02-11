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Рублев и Де Минаур разыграют титул UTS в Осло

Андрей Рублев и Алекс де Минаур встретятся в финале выставочного турнира UTS в Осло.

Рублев и Де Минаур разыграют титул UTS в Осло
© Sports.ru

До этого россиянин обыграл Александра Бублика – 25:11, 25:12, 26:11. Он стал первым в истории турнира, кому удалось набрать минимум 25 очков в каждом сете.

Де Минаур победил Каспера Рууда – 15:9, 17:9, 14:10.

«Я хорошо начал, играл в отличный теннис и был стабилен.

Уверен, в туре у нас с ним [с Руудом] будет еще больше сражений».

По формату выставочного турнира каждый сет длится 8 минут. Выигрывает тот, у кого на момент остановки времени больше очков.

Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев