Рублев и Де Минаур разыграют титул UTS в Осло
Андрей Рублев и Алекс де Минаур встретятся в финале выставочного турнира UTS в Осло.
До этого россиянин обыграл Александра Бублика – 25:11, 25:12, 26:11. Он стал первым в истории турнира, кому удалось набрать минимум 25 очков в каждом сете.
Де Минаур победил Каспера Рууда – 15:9, 17:9, 14:10.
«Я хорошо начал, играл в отличный теннис и был стабилен.
Уверен, в туре у нас с ним [с Руудом] будет еще больше сражений».
По формату выставочного турнира каждый сет длится 8 минут. Выигрывает тот, у кого на момент остановки времени больше очков.