Касаткина проиграла Рыбакиной в финале турнира WTA в Абу‑Даби

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу Даби (ОАЭ).

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В финальном матче Рыбакина, получившая первый номер посева, одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (7) со счетом 6:1, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут.

Рыбакина, уроженка Москвы, выиграла седьмой титул WTA в карьере. Спортсменка занимает пятое место в мировом рейтинге.

На счету Касаткиной шесть побед на турнирах WTA, россиянка идет на 14 й позиции в рейтинге. WTA 500. Mubadala Abu Dhabi Open. Абу Даби (ОАЭ). Хард.