Рублев выиграл выставочный теннисный турнир в Осло

Теннисист Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира серии Ultimate Tennis Showdown в норвежском Осло.

В финале россиянин обыграл представителя Австралии Алекса де Минаура. Встреча завершилась со счетом 14:16, 17:10, 16:13, 20:12.

Россиянин вышел победителем из всех матчей турнира. Он получит максимально возможный приз в размере более $421 тысячи.