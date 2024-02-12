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Медведев остался третьим в рейтинге ATP от 12 февраля, Хачанов улучшил свою позицию

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Медведев остался третьим в рейтинге ATP
© globallookpress.com

Лучшим из российских игроков продолжает оставаться Даниил Медведев, сохранивший за собой третье место. Андрей Рублев также остался на прежней пятой позиции рейтинга. Карен Хачанов поднялся на одну строчку, переместившись с 18-го места на 17-е

Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, вторую позицию сохранил испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР 12 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765.

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8070.

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050.

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3695.

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3595.

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3150.

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3025

17 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2010…

37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1093…

39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1090…

65 (61). Павел Котов (Россия) — 859.

Теннис
Хольгер Руне
Янник Синнер
Хуберт Хуркач
Павел Котов
Роман Сафиуллин
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Андрей Рублев
Александр Зверев
Новак Джокович
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