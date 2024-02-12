Медведев остался третьим в рейтинге ATP от 12 февраля, Хачанов улучшил свою позицию
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.
Лучшим из российских игроков продолжает оставаться Даниил Медведев, сохранивший за собой третье место. Андрей Рублев также остался на прежней пятой позиции рейтинга. Карен Хачанов поднялся на одну строчку, переместившись с 18-го места на 17-е
Первой ракеткой мира по-прежнему является серб Новак Джокович, вторую позицию сохранил испанец Карлос Алькарас.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9255.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 8765.
4 (4). Янник Синнер (Италия) — 8070.
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5050.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 5030.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3695.
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3595.
9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3150.
10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3025
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17 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2010…
37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1093…
39 (39). Роман Сафиуллин (Россия) — 1090…
65 (61). Павел Котов (Россия) — 859.