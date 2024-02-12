Медведев остался третьим в рейтинге ATP

Лучшим из российских игроков продолжает оставаться Даниил Медведев, сохранивший за собой третье место. Андрей Рублев также остался на прежней пятой позиции рейтинга. Карен Хачанов поднялся на одну строчку, переместившись с 18-го места на 17-е