Павлюченкова в двух сетах обыграла Касаткину на старте турнира в Дохе
Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В стартовом матче Павлюченкова обыграла 13-ю ракетку мира, соотечественницу Дарью Касаткину (11). Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Анастасии.
Следующей соперницей Павлюченковой в Дохе станет 29-я ракетка мира, 21-летняя украинка Марта Костюк.
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