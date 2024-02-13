Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Дохе на отказе украинки Костюк

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова , занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) вышла в третий круг соревнований турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Соперницей россиянки была украинская теннисистка Марта Костюк (29-я ракетка мира). Встреча продолжалась 17 минут и завершилась после отказа украинки от продолжения игры при счёте 2:1 в пользу Павлюченковой. После третьего гейма, оставшегося за Костюк, украинка вызвала на площадку врача и пожаловалась на самочувствие.