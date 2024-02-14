Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
В матче третьего круга россиянка обыграла восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову (Чехия) со счётом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 51 минуту. Павлюченкова сделала три эйса и допустила столько же двойных ошибок. Её соперница за выход в 1/4 финала оформила шесть подач навылет и допустила одну двойную ошибку.
Чемпионат.com: главные новости