Сафиуллин проиграл первый раунд 7-ой ракетке мира Руне

Сегодня, 14 февраля, завершился матч первого круга турнира АТР-500 в Роттерадме (Нидерланды) между седьмой ракеткой мира и третьим номером посева Хольгером Руне из Дании и российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Победу в упорном поединке одержал Руне со счётом 4:6, 6:2, 1:6.

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Мат продолжался 1 час 53 минуты. Датчанин превзошёл российского теннисиста по двойным ошибкам, допустив три. Сафиуллин сделал одну двойную ошибку и девять подач навылет. Процент реализации брейкпоинтов у соперников — 25% Сафиуллин и 30% Руне.

Напомним, что ранее Руне и Сафиуллин встречались на корте один раз. Победа тогда также осталась за датским теннисистом.