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Пакистанская юниорка скончалась на турнире ITF

17-летняя пакистанская юниорка Зайнаб Али Накви скончалась во время турнира ITF в Исламабаде.

Пакистанская теннисистка скончалась на турнире ITF
© Sports.ru

17-летняя пакистанская юниорка Зайнаб Али Накви скончалась во время турнира ITF в Исламабаде.

В понедельник Али Накви потренировалась на турнире перед стартовым матчем во вторник. Вечером ее в номере без сознания нашла бабушка. Теннисистку отвезли в больницу, где она скончалась, предположительно, от сердечного приступа.

Президент Федерации тенниса Пакистана Айсам-уль-Хак Куреши сообщил, что в честь Али Накви назовут корт, на котором она должна была сыграть во вторник, и аналогичный турнир, который пройдет в Исламабаде на следующей неделе.

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