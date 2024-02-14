Пакистанская теннисистка скончалась на турнире ITF

17-летняя пакистанская юниорка Зайнаб Али Накви скончалась во время турнира ITF в Исламабаде.
17-летняя пакистанская юниорка Зайнаб Али Накви скончалась во время турнира ITF в Исламабаде.
В понедельник Али Накви потренировалась на турнире перед стартовым матчем во вторник. Вечером ее в номере без сознания нашла бабушка. Теннисистку отвезли в больницу, где она скончалась, предположительно, от сердечного приступа.
Президент Федерации тенниса Пакистана Айсам-уль-Хак Куреши сообщил, что в честь Али Накви назовут корт, на котором она должна была сыграть во вторник, и аналогичный турнир, который пройдет в Исламабаде на следующей неделе.