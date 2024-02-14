Пакистанская теннисистка скончалась на турнире ITF

17-летняя пакистанская юниорка Зайнаб Али Накви скончалась во время турнира ITF в Исламабаде.

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17-летняя пакистанская юниорка Зайнаб Али Накви скончалась во время турнира ITF в Исламабаде.

В понедельник Али Накви потренировалась на турнире перед стартовым матчем во вторник. Вечером ее в номере без сознания нашла бабушка. Теннисистку отвезли в больницу, где она скончалась, предположительно, от сердечного приступа.