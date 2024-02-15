Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Дохе

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не выступит на хардовом турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Напомним, спортсмен является действующим чемпионом этих соревнований.

Российский спортсмен всё ещё не чувствует себя на 100% готовым выступать и защищать титул после Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Напомним, ранее Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) по аналогичной причине. На Открытом чемпионате Австралии — 2024 российский теннисист дошёл до финала, где проиграл четвёртой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.