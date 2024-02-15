Даниил Медведев снялся с турнира ATP-250 в Дохе
Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не выступит на хардовом турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар). Напомним, спортсмен является действующим чемпионом этих соревнований.
Российский спортсмен всё ещё не чувствует себя на 100% готовым выступать и защищать титул после Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Напомним, ранее Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) по аналогичной причине. На Открытом чемпионате Австралии — 2024 российский теннисист дошёл до финала, где проиграл четвёртой ракетке мира итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.
Турнир в Дохе пройдёт с 19 по 24 февраля 2024 года.
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