Павлюченкова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Дохе

«Я много работала. В 2022-м пришлось пропустить много времени, поэтому сейчас я пашу и борюсь за каждый мяч. Хочу выигрывать каждый матч, стремлюсь показывать хороший теннис. Я росто упорно работала. В команде произошли некоторые изменения, и это было непросто. Я много задавала самой себе много вопросов. Думаю, сейчас у меня сложилась хорошая команда, и я много работаю над психологической стороной. Сейчас это приносит результат. Я рада полуфиналу здесь, но нельзя задирать голову, завтра нужно поработать снова», — заявила Павлюченкова.