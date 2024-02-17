Медведев: каждый игрок мечтает выиграть Олимпиаду, но для меня важнее «Шлемы»

«Я в некоторой степени удивлён его словами. Интересно, почему он так сказал. Возможно, он смотрел Олимпийские игры, когда был маленьким, или по другим причинам, потому что это на самом деле необычно.



Когда я выступал на Олимпиаде в Токио, то очень хотел сыграть хорошо, и (после проигрыша Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале) я был очень, очень раздосадован и в течение недели чувствовал себя очень плохо, что не всегда случается со мной после проигранных матчей. Так что, да, это очень важный турнир, который, я думаю, каждый игрок мечтает выиграть, но я считаю, что турниры «Большого шлема», на мой взгляд, имеют превосходство и являются более важными в теннисе.



«Шлемы» важны, Олимпиады важны, Итоговые турниры важны. Думаю, что все эти турниры одинаковы: когда ты находишься там, ты чувствуешь этот эффект «Вау», и чтобы выигрывать их, я должен быть на своём лучшем уровне, и это будет огромная победа, если я это сделаю. И в этом разница с другими турнирами», — приводит слова Медведева Eurosport.