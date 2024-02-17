Синнер вышел в финал на третьем турнире подряд

Четвертая ракетка мира Янник Синнер обыграл Тэллона Грикспора в полуфинале в Роттердаме – 6:2, 6:4.

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Итальянец выиграл 14-й матч подряд. Последнее поражение он потерпел в финале итогового турнира ATP, после чего одержал три победы в рамках Кубка Дэвиса и взял титул на Australian Open.

Кроме того, Синнер вышел в финал третьего личного турнира подряд.

Всего это будет 16-й решающий матч уровня ATP в его карьере. На его счету 11 титулов.