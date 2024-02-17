Синнер вышел в финал на третьем турнире подряд и в случае победы обойдет Медведева в рейтинге
Четвертая ракетка мира Янник Синнер обыграл Тэллона Грикспора в полуфинале в Роттердаме – 6:2, 6:4.
Итальянец выиграл 14-й матч подряд. Последнее поражение он потерпел в финале итогового турнира ATP, после чего одержал три победы в рамках Кубка Дэвиса и взял титул на Australian Open.
Кроме того, Синнер вышел в финал третьего личного турнира подряд.
Всего это будет 16-й решающий матч уровня ATP в его карьере. На его счету 11 титулов.
В случае победы над Алексом де Минауром в финале Роттердама итальянец станет третьей ракеткой мира.