Мирра Андреева потерпела поражение от американки Стирнс на старте турнира в Дубае
33-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева неудачно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.
В матче первого круга Андреева со счётом 2:6, 6:2, 1:6 потерпела поражение от 65-го номера рейтинга WTA, 22-летней американки Питон Стирнс.
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 54 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Стирнс три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
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