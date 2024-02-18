Мирра Андреева потерпела поражение от американки Стирнс на старте турнира в Дубае

33-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева неудачно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 54 минуты. Андреева один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Стирнс три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.