Кудерметова выбыла с турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 19-е место в текущем рейтинге WTA, завершила выступление на турнире, проходящем в Дубае в Объединённых Арабских Эмиратах. Во втором круге она проиграла 22-й ракетке мира Соране Кырстее из Румынии со счётом 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час и 29 минут. В нынешнем сезоне 26-летняя Кудерметова в одиночном разряде одержала 3 победы при 6 поражениях и заработала 160 тысяч долларов. На протяжении карьеры она 2 раза становилась победительницей турниров в одиночном разряде. Её высшим результатом в рейтинге WTA было девятое место, которое она занимала в 2022 году. Турнир в Дубае относится к категории WTA 1000 и проходит на кортах с покрытием хард. В нынешнем году он состоится c 18 по 24 февраля, а его общий призовой фонд составляет 3.2 миллиона долларов. Из российских теннисисток борьбу на турнир продолжают Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Анна Калинская.